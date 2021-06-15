الكاظمي: وزارة العمل تتخذ من رواتب الرعاية الاجتماعية وسيلة لتحقيق اغراض انتخابية

2021/06/15 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وجود شكاوى على وزارة العمل لاتخاذها من رواتب الرعاية الاجتماعية وسيلة لتحقيق اغراض انتخابية، رافضا رفضا قاطعا استغلال الوزارات للانتخابات. وقال الكاظمي في جلسة […]

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