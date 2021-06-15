ضبط مواد مخدرة بحوزة سائق عجلة أجنبي في منفذ حدودي مع ايران (صورة)

2021/06/15 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الثلاثاء، ضبط مواد مخدرة (ترياك) بحوزة

سائق عجلة أجنبي في منفذ المنذرية

الحدودي مع ايران.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "تم ضبط مواد مخدرة(ترياك

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