"دول السبع" تعلن دعمها لسيادة العراق وتؤيد المراقبة الاممية للانتخابات

2021/06/15 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة الدول السبع، اليوم

الثلاثاء، دعمها لسيادة واستقلال

العراق، فيما اعربت عن تأييدها

للمراقبة الأممية للانتخابات.

وقالت مجموعة الدول السبع، في بيان

نشرته السفارة البريطانية في بغداد،

وتابعته

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