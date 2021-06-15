2021/06/15 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحة تسجل 4618 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4137 » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 16:15

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