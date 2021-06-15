الصحة العراقية تنشر الحصيلة الوبائية اليومية لفيروس كورونا

2021/06/15 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 4137 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 26 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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