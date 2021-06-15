التجارة توجه نداء الى المواطنين بشأن البطاقة التموينية الإلكترونية

2021/06/15 | 16:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء،

المواطنين إلى إصدار الهويات الموحدة

تمهيدا لإطلاق البطاقة التموينية

الإلكترونية.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "مدير عام

دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة

ابتهال هاشم

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