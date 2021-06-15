بردرش.. احتراق مركبة تحمل عشرات الاطنان من الحنطة

2021/06/15 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احترقت مركبة مع عشرات الاطنان من مادة الحنطة اليوم الثلاثاء، في احد القرى التابعة لناحية بردرش التابعة لمحافظة دهوك.

وقال سركوت أسحد صاحب حقل الحنطة لـ PUKmedia، انه وخلال عملية الحصاد في حقله، اندلعت النيران في احد المركبات الخاصة بنقل الحنطة مع حمولتها البالغة نحو 45 طنا من الحنطة.

واضاف: انه وعلى الرغم من ابلاغهم لمديرية الدفاع المدني في المنطقة، الا ان تأخر وصول سيارات الاطفاء الى مكان الحادث تسبب باحتراق حمولة الحنطة والمركبة بالكامل.

PUKmedia خاص

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