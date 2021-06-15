الكاظمي: من يستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق

2021/06/15 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، رفضه وبشكل قاطع استغلال الوزارات للانتخابات، مبينا ان هذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماع لجلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الثلاثاء، حسب بيان لمكتبه الاعلامي وحصل PUKmedia على نسخة منه: انه مرت خلال هذا الاسبوع ذكرى الفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني التي اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية، فيما هنأ الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية التي تمر ذكراها اليوم، مشيدا بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع.

واضاف: كما تمر علينا ذكرى تاسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة البلد، لافتا الى انه اجرى زيارة الى محافظة ذي قار، افتتح خلالها، العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكئها.

واشار الى انه افتتح ايضا، مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء، واضعا حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل خدمة ابناء المحافظة، مؤكدا انه سيستمر في ذلك مع بقية المحافظات، وانه اثبت ان حكومته حكومة افعال وليست لا اقوال.

ووجه الكاظمي، حسب البيان، الوزارات بان يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لابناءالشعب والعمل بكل جدية وباقصى الطاقات لاعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات.، رافضا وبشكل قاطع استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق.

ولفت الى ان، هناك شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى، مشددا على انه لن يقبل بان تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات.

واردف، لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد اكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم، الى طبقة الفقراء والمستحقين، حيث ان ما يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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