2021/06/15 | 17:07 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 15 يونيو 2021 | 04:49 مساءً

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النقل توقع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية في مجال التدريب والاستشارات

وقعت وزارة النقل/الشركة العامة لموانئ العراق، الثلاثاء، اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة بمعهد تدريب الموانئ في الاسكندرية والنقل البحرى فى مجال التدريب والاستشارات .



وقال المدير العام للشركة، فرحان محيسن الفرطوسي، في بيان، انه" تم توقيع هذه الاتفاقية، التي ستساهم في تطوير ورفع كفاءة واداء ملاكات الشركة وزيادة رأس المال الفكري للشركة وتعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية".



جدير بالذكر ان موانئ العراق كُرمت بدرع التميز والابداع خلال مؤتمر مارلوج 10 الذي اقيم بجمهورية مصر العربية ، و الذي شارك فيه عدد من قامات النقل البحري و الموانئ العالمية برعاية وزير النقل المصري و رئيس الجامعة العربية .

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