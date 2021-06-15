أوهامنا العتيدة -خربشة عقل على جدران الخرافة - سامى لبيب

2021/06/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - نحو فهم الإنسان والحياة والوجود (105) .- خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (96) .تناولت فى هذه السلسلة من "أوهامنا البشرية " العديد من أشكال الوهم الذي يراود البشر كوهم الخلق والمطلق والحرية ألخ لأري أن جوهر وأساس كل الأوهام هو وهم الوعي أي التحليل والإستنتاج الخاطئ عند التعامل مع الأفكار والرؤي , ومن هنا يأتي وهم الوعي كمُنتج لكل أوهامنا البشرية حيث النظرة والإستنتاج والمعالجة الخا ......





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