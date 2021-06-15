حوار مع الراحل آرا خاجادور 2 - كريم الزكي

2021/06/15 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_الزكي أخي ورفيقي العزيز أعتذر عن عدم التواصل ولك كل الحق بذلك كنت اتمنا لو يجمعنا الزمن مرة ثانية , أخر لقاء بيننا كان بحضور الرفيق طيب الذكر حميد بخش ابو زكي في نهاية سنة 1967 في اجتماع للجنة العمالية ( المشاريع الكبيرة)نعم رفيقي العزيز ابا طارق كان جوابك ينم عن بعد نظر كما عهدتك , ولكن رفيقي العزيز علينا أن لا نجامل قوى لا تستطيع الأبصار وترى ما حولها .



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