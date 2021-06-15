حفل زفاف يتحول لمأتم.. وفاة 4 بينهن قريبات العروسة (صور)

2021/06/15 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مصادر محلية يمنية تحول حفل زفاف بمحافظة عمران، شمال اليمن، إلى مأتم، إثر سقوط جدران مبنى اتخذ كخيمة لإقامة العرس.

وذكرت تلك المصادر، أن "أربع نساء توفين، بينهن جدة العروسة وابنة خالها، وأصيبت العشرات منهن جراء سقوط جدار المبنى الذي كان يقام فيه العرس نهاية الأسبوع الماضي".

واضافت، إن "المبنى لم يكن مسقوفا مما اضطر صاحب الوليمة أن يقوم بتغطية المبنى بطرابيل قماشية وقاموا بربطها إلى الجدران، فأتت موجات رياح قوية أدت إلى سقوط الجدار على النساء الحاضرات في الوليمة".

واوضحت، أن "أسرة العروسة قامت بإلغاء العرس وتأجيله، وأن عدد الوفيات قابل للزيادة، حيث إن العديد من النساء لا تزال في العناية المركزة وإن حالاتهن خطيرة".

جدير بالذكر ان اليمن تشهد وضعا انسانيا متدهورا مع استمرار الحرب الاهلية حيث يتجه البلد سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود، فيما اكدت الامم المتحدة حاجتها لجمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية.

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