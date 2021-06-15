الطب العدلي يعلن موقفا جديدا بشأن شهداء سبايكر

2021/06/15 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الثلاثاء، اكمال فحص ومطابقة الوجبة 31 لشهداء مجزرة سبايكر من مواقع القصور الرئاسية، مبينة ان عدد المكتمل فحوصهم بلغ 921 وسلمت الى ذويهم.

وقال مدير الطب العدلي زيد علي في بيان للدائرة تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة الطب العدلي اكملت فحص ومطابقة الوجبة (31) من عدة مواقع في منطقة القصور الرئاسية لشهداء مجزرة سبايكر بينما بلغ عدد الحالات المرفوعة 1237 جثمانا للضحايا".

واضاف عباس ان "فرق الطب العدلي اولت ملف ضحايا مجزرة سبايكر اهمية خاصة اذ بادرت ومنذ سنوات عديدة بأعداد خطة تضمنت انشاء قاعدة بيانات ورقية وجينية للضحايا"، مبينا ان "ان الوجبة التي اكملت اليوم بواقع (32) حالة تم تسليمها الى مكتب التنسيق العسكري في مطار المثنى".

ومن جانبها قالت مدير قسم المقابر الجماعية في الطب العدلي ياسمين منذر ان "العدد الكلي لغاية الان والذي تم فحصه ومطابقته 921 حالة من الحالات المستخرجة تم تسليمها الى اهالي شهداء سبايكر".

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