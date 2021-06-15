الفتح يكشف عن اجتماع قريب لـ

2021/06/15 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب تعتزم "القوى الشيعية" عقده قريبا، محدد أبرز محاوره.

وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية الشيعية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف مناقشة استعدادات الحكومة اللوجستية والفنية والأمنية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة، واستعدادات المفوضية ايضا للعملية الانتخابية المرتقبة"، مبينا أن "ملف الانتخابات سيكون هو الأبرز في نقاشات وحوارات الاجتماع".

وأضاف الفتلاوي، أن "الاجتماع سيبحث أيضا وضع العراق الأمني والاقتصادي، وكذلك التطورات على الساحة السياسية العراقية والاقليمية"، معتبرا أن "هكذا اجتماعات مهمة وينبغي أن تعقد بين الحين والآخر، والتواصل مستمر وغير منقطع مع القوى السياسية الأخرى".

هذا وكان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري أعلن، الأحد (2 آيار 2021)، أنه سيدخل الانتخابات المقبلة منفرداً بقائمة موحدة في عموم العراق، مبينا أن قائمته تضم أربع كتل أساسية هي، بدر، وصادقون، وسند، وتصحيح.

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