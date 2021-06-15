رواتب موظفي كردستان.. استحقاق متأخر وهذه الأسباب

2021/06/15 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةأعلن النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء، حقيقة فشل التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل بخصوص تطبيق بنود الموازنة، فيما حدد سبب تأخير إرسال رواتب موظفي كردستان. وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التفاهمات والحوارات ماتزال مستمرة، وهناك اختلافات فنية على حقوق الشركات المنتجة للنفط العاملة في الإقليم، وأيضا تزويد حكومة الإقليم لبيان الواردات". وأضاف، أن "هذه الخلافات أدت إلى تأخير إرسال رواتب الموظفين وتطبيق بنود الموازنة الخاصة بإقليم كردستان، ولكن لم يفشل الاتفاق وهناك وفد كردي يمثل حكومة الإقليم سيزور بغداد خلال الأيام المقبلة". وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، الأربعاء (12 آيار2021، أسباب تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم بموعدها وبدون اي قطع يعود الى أن الفقرات التي تخص الإقليم في قانون الموازنة غير قابلة للتطبيق، حيث وضعت فقط لتعطي غطاءً قانونياً لبيع النفط في الإقليم، مبينة أن الخلل موجود في كلا الطرفين بغداد وأربيل.

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