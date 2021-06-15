2021/06/15 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي ، الاسرة الصحفيـة ونقابة الصحفيين العراقيين بالعيد الوطني 152 للصحافة العراقيـة ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (همام حمودي : ما تحققه الصحافة العراقية وما تلعبه من دور رقابي هو ثمرة زمن الحرية والديمقراطية للعراق الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (همام حمودي : ما تحققه الصحافة العراقية وما تلعبه من دور رقابي هو ثمرة زمن الحرية والديمقراطية للعراق الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).