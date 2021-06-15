الكاظمي يثمن دور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع/ موسع

2021/06/15 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، دور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع.وهنأ الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية التي تمر ذكراها اليوم، مشيداً بدور الصحفيين الكبير في تقويم الاوضاع".وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم:" مرت خلال هذا الاسبوع ذكرى الفتوى المباركة لسماحة السيد علي السيستاني التي اعطت الدعم الكبير لتحقيق النصر على عصابات داعش الارهابية، كما تمر علينا ذكرى تاسيس الحشد الشعبي الذي كان له الدور البارز والكبير مع بقية قواتنا المسلحة في تحقيق النصر والحفاظ على وحدة البلد".وتابع:" قمنا بزيارة الى محافظة ذي قار وافتتحنا العديد من المشاريع المتلكئة التي كان من المفترض ان تنجز قبل سنوات لكن سوء الادارة والفساد تسببا بتلكئها، مشيراً إلى أفتتاح مستشفى الناصرية التعليمي والجسر الكونكريتي ومحطة الكهرباء ووضعنا حجر الاساس لمطار الناصرية وعدد من المشاريع الاخرى من اجل خدمة ابناء المحافظة وسنستمر في ذلك مع بقية المحافظات، واثبتنا اننا حكومة افعال وليست حكومة اقوال".وأكد الكاظمي:"انه وجه الوزارات بان يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لابناء شعبنا والعمل بكل جدية وباقصى الطاقات لاعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات".وتابع:" نرفض رفضا قاطعا استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق، وهناك شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى، مؤكداً لا نقبل بان تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات".وتابع" لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد اكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم، ويجب توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم، الى طبقة الفقراء والمستحقين، حيث ان ما يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين"./انتهى7

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