شاهد... اخماد حريق نشب في مركز محافظة النجف الاشرف

2021/06/15 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت فرق الدفاع المدني العراقية في محافظة النجف الأشرف بالعمل على اخماد حادث حريق نشب في إحدى البنايات بمركز المحافظة....

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