في ذكرى استشهاده.. الفتح: لن تموت رسالة صوتها الصدر

2021/06/15 | 17:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، في ذكرى شهادة السيد محمد محمد صادق الصدر، لن تموت رسالة صوتها الصدر.وقال الفتح في بيان، “مرت اليوم ذكرى شهادة امام التحدي والكلمة الصادقة، والموقف الرصين والصوت الوطني الكبير، آية الله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر (رضوان الله تعالى عليه)، وقد سال دمه المقدس على […]

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