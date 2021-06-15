هولندا تساند المنتخب العراقي في مباراة اليوم

2021/06/15 | 17:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدمت السفارة الهولندية في بغداد، اليوم الثلاثاء، مساندتها للمنتخب العراقي في مباراته ضد المنتخب الإيراني في التصفيات الآسيوية المزدوجة. وذكرت السفارة في تدوينة، تابعها “المركز الخبري الوطني، “شكراً لكم جميعاً على […]

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