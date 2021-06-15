تركيا تفرج عن “عروس داعش” بعد شهرين فقط من حبسها

2021/06/15 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك كشفت صحيفة شرق الاوسط عن مصادر أمنية عن إفراج السلطات التركية عن “زهرة دومان” المعروفة بـ”عروس داعش” بعد شهرين فقط من الحكم عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالحبس 6 سنوات و10 أشهر.و كانت تحمل دومان الجنسية الاسترالية و التركية و افادت تقارير صحفية أن الإفراج عنها اتى بدعوى أن لديها طفلين …

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