2021/06/15 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، استعداد حكومة الاقليم بشكل تام للالتزام بتنفيذ ماجاء في الموازنة. وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير المالية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاقليم يؤكد التزامه التام بفقرات الموازنة المركز الخبري الوطني.

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