الكاظمي يؤكد من جديد: نرفض استغلال الوزارات للانتخابات

2021/06/15 | 17:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، رفضه لاستغلال

الوزارات للانتخابات فيما أشار إلى أن

من يلجأ لهذه الخطوة فانه سيتعرض

للتحقيق.

وقال الكاظمي، خلال خلال جلسة مجلس

الوزراء لهذا اليوم،

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