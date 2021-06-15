2021/06/15 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التعليم يوجه بتشكيل لجنة وزارية لتطوير التعاون الأكاديمي مع بيلاروسيا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:23

واع/

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