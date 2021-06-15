الطب العدلي: فحص ومطابقة الوجبة 31 لضحايا حادثة ’سبايكر’

2021/06/15 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت دائرة الطب العدلي، الثلاثاء، عن فحص ومطابقة الوجبة (31) من عدة مواقع في منطقة القصور الرئاسية لضحايا مجزرة سبايكر بينما بلغ عدد الحالات المرفوعة 1237 جثة.

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وقال مدير عام الدائرة زيد علي عباس، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 حزيران 2021)، إن "فرق دائرة الطب العدلي اولت ملف ضحايا مجزرة سبايكر اهمية، اذ بادرت ومنذ سنوات عديدة باإعداد خطة تضمنت انشاء قاعدة بيانات ورقية وجينية للضحايا"، مشيرا الى ان "الوجبة وبواقع (32) حالة تم تسليمها الى مكتب التنسيق العسكري في مطار المثنى".

من جانبها اكدت ياسمين منذر مديرة قسم المقابر الجماعية بحسب البيان، ان "العدد الكلي لغاية الان والذي تم فحصه ومطابقته 921 حالة من الحالات المستخرجة تم تسليمها الى اهالي ضحايا سبايكر".

ولفت البيان الى ان "عدد الرفات المفحوصة بلغت 100 بالمئة من عدد النماذج المرجعية والعائدة الى اهالي مجزرة سبايكر".

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