لاهور شيخ جنكي يزف بشرى سارة للموظفين

2021/06/15 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، ان موظفي الاقليم سيسمعون بشرى سارة خلال الفترة القادمة.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي، قوله: ان الفترة القريبة المقبلة ستظهر النتائج الايجابية للاتفاقية المبرمة بين الاقليم وبغداد.

واضاف: انه لو لا جهود ومحاولات الاتحاد الوطني الكوردستاني، لما توصل اقليم كوردستان الى اتفاق مع بغداد.

PUKmedia متابعة

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