عرض الفيلم الكوردي

2021/06/15 | 17:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المغني الكوردي هلويست محمد الفيلم السينمائي الكوردي (تمثال القلب) على قناته الخاصة في يوتيوب.

وعُرض فيلم (تمثال القلب) لاول مرة خلال عيد الفطر للعام 2019 في قاعات السينما، وشاهده عشرات الالاف من المشاهدين بعد عرضه في قاعات السينما باقليم كوردستان والعالم.

الفيلم تمثيل هلويست محمد، نزار سلامي، نارين آلان، ريشان حمو، روزان حمه جزا، احمد رؤوف، زيان ابراهيم خياط، حمه علي خان.

الفيلم سيناريو لقمان سوخنده ر واخراج شوان عطوف وتمت كتابة قصة الفيلم من قبل عبد الغفار عبد الله وانتاج ميترونوم وكام برودكشن .

PUKmedia متابعة وترجمة

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