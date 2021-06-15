2021/06/15 | 17:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار العربية

الثلاثاء 15 يونيو 2021 | 05:34 مساءً | عدد القراءات : 5

دول الخليج تجبر باكستان على اتخاذ قرار بخصوص لقاحات كورونا

اقدمت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، على اتخاذ قرار بشأن نوعية لقاحات كورونا المستخدمة في البلاد، من أجل عامليها في السعودية ودول الخليج.

وبحسب وكالة "رويترز" فأن باكستان ألغت قاعدة تمنع تطعيم من تقل أعمارهم عن 40 عاما بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك للمساعدة في تطعيم من يرغبون في السفر للدراسة أو العمل في الخارج، خاصة بالسعودية.

وتستخدم باكستان بشكل أساسي لقاحات "سينوفارم ، كانسينوبايو ، سينوفاك" في حملتها للتطعيم، وكانت حتى الآن تستخدم لقاح "أسترازينيكا" فقط لمن تزيد أعمارهم على 40 عاما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دول الخليج تجبر باكستان على اتخاذ قرار بخصوص لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دول الخليج تجبر باكستان على اتخاذ قرار بخصوص لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).