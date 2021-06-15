جهاز يكشف المصابين بكورونا من خلال رائحة الجسم

2021/06/15 | 17:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ابتكر علماء في شركة "روبوساينتفيك" البريطانية، جهازا يتعرف على المصابين بفيروس كورونا بدقة تصل إلى 100 بالمئة، خلال 15 دقيقة فقط، عن طريق رائحة الجسم.

ومن شأن هذا الاختراع، أن يسهل حياة الناس بشكل كبير في ظل انتشار الوباء، فمن الممكن تركيب الجهاز في المكاتب أو المدارس أو الطائرات، لمنع تفشي "كوفيد-19".

ويعتمد الجهاز على اكتشاف الرائحة المميزة التي تنتج عن التغيرات الكيميائية في جلد الشخص أو أنفاسه، لأن الفيروس يتسبب بتغيير المركبات العضوية المتطايرة التي تتكون منها رائحة الجسم، وبالتالي فإن هناك "بصمة" لدى المصابين لا يمكن اكتشافها من قبل البشر، ولكن يمكن اكتشافها بواسطة الجهاز عندما يمتص الرائحة.

ومع وضع الجهاز في غرفة معينة، فإنه قادر خلال 15 دقيقة على اكتشاف "رائحة" كورونا، وإشعار الموجودين بوجود مصاب بينهم، ليتم بعدها إجراء الفحوصات المعتادة لتحديد هوية المريض.

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