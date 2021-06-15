2021/06/15 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تكشف عدد جرعات “فايزر” التي ستصل خلال العام الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عدد جرعات “فايزر” التي ستصل خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عدد جرعات “فايزر” التي ستصل خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).