الذكرى 152 لولادة جريدة “الزوراء” أقدم صحيفة عراقية وأكثرها رواجا

2021/06/15 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفل الصحفيون العراقيون بالذكرى الثاني والخمسين بعد المئة بعيد الصحافة العراقية والذي يصادف في الخامس عشر من شهر حزيران سنويا، ذكرى ولادة أقدم جريدة عراقية وهي الزوراء.

وتعد جريدة الزوراء أول صحيفة عراقية تأسست عام ألف وثمان مئة وتسعة وستين على يد الوالي مدحت باشا، وظلت الصحيفة الرسمية لولاية بغداد حتى عام ألف وتسع مئة وسبعة عشر.

ومنذ ذلك الحين يواجه الصحفيون العراقيون تحديات متواصلة، تمثلت بتردي الأوضاع الأمنية وملاحقة الصحفيين والإعلاميين من قبل السلطات واعتقال كاشفي ملفات الفساد فضلا عن تهديد السلاح المنفلت واغتيال العشرات منهم خاصة بعد عام ألفين وثلاثة.

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