2021/06/15 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: سيتم اعتماد وثيقة عن اللقاحات لتسهيل سفر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: سيتم اعتماد وثيقة عن اللقاحات لتسهيل سفر العراقيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: سيتم اعتماد وثيقة عن اللقاحات لتسهيل سفر العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).