2021/06/15 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرصة اخيرة..الصدر يمهل العاملين بالتيار شهراً واحداً لاخذ لقاح كورونا

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