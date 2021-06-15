السفارة الامريكية: نشجع وندعم العراق في مباراته امام ايران

2021/06/15 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت السفارة الاميركية في بغداد، دعمها وتشجيعها لمنتخب العراق الوطني في مباراته المرتقبة الليلة، امام المنتخب الايراني ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم.

وقالت السفارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان " الشعب الأمريكي يشجع ويدعم أسود الرافدين في مباراتهم الليلة، ونتطلع للقاء ممتع ومثير"، مؤكدة "دعمها وتشجيعها لاسود الرافدين في مباراته امام ايران".

ومن المقرر ان يلتقي المنتخب الوطني، نظيره الايراني على ملعب الشيخ علي بن محمد ضن تصفيات الجولة العاشرة والاخيرة الاسيوية لتصفيات كاس العالم في 2022 وكاس اسيا في 2023

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