موانئ العراق توقع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية في مجال التدريب والاستشارات

2021/06/15 | 17:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / وقعت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال التدريب والاستشارات .وقال المدير العام للشركة فرحان محيسن الفرطوسي بحسب بيان للشركة " تم توقيع اتفاقية التعاون في مجال التدريب و التي ستساهم في تطوير ملاكات الشركة وتعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية .يذكر ان موانئ العراق كُرمت بدرع التميز والإبداع خلال مؤتمر مارلوج 10 الذي اقيم بجمهورية مصر العربية ، و الذي شارك فيه عدد من قادة النقل البحري و الموانئ العالمية برعاية وزير النقل المصري ./انتهى

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