2021/06/15 | 17:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي منتخب ايران لكرة القدم مع نظيره العراقي في مواجهة حسم الصدارة يوم الثلاثاء على ستاد نادي المحرق في المنامة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران والعراق.. مواجهة حاسمة لصدارة المجموعة الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران والعراق.. مواجهة حاسمة لصدارة المجموعة الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).