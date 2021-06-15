الدهلكي يهنأ الاسرة الصحفية بعيدهم ويدعو لتوفير الحماية والعيش الكريم لهم ولعوائلهم

2021/06/15 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ النائب عن تحالف “تقدم” رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، الاسرة الصحفية ونقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة عيد الصحافة العراقية ومرور 152 عاما على ذكرى صدور جريدة الزوراء، داعيا الى توفير الحماية والعيش الكريم لهم ولعوائلهم.

وادناه نص برقية التهنئة :-

ان جنود وابطال السلطة الرابعة كانوا وما زالوا على مستوى التحدي،

والصوت الناطق باسم الجماهير للدفاع عن الحقوق ومحاربة اعداء البلد بشتى الوانهم ومشاربهم،

كما قدمت الاسرة الصحفية قوافل الشهداء الذين سقطوا على طريق حرية الكلمة وخطوا بدمائهم عناوين الشرف لجميع التحديات التي واجهت العراق سياسيا وامنيا ومجتمعيا.

واكد الدهلكي، “اهمية انصاف هذه الشريحة المضحية والتي كان لها الدور الكبير والبارز في العملية الديمقراطية في العراق، وكشف المؤامرات التي كانت تحاك على البلد داخليا وخارجيا”، مشددا على “ضرورة وضع التشريعات المناسبة بما يضمن الحياة الكريمة للصحفيين واسرهم وتوفر لهم المساحة الكافية للحصول على المعلومة مع توفير الحماية الكاملة لهم لتأدية واجبهم”.

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