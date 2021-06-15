ايزيديون يدلون بشهاداتهم امام البرلمان البلجيكي على جرائم التي ارتكبت ضد الأيزيدية

2021/06/15 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بروكسل ادلت اليوم الناجية الايزيدية لمياء حجي بشار، التي تنحدر من قرية كوجو جنوب قضاء سنجار و الحاصلة على جائزة ساخاروف بشهادتها في البرلمان البلجيكي على جرائم داعش بحق الايزيدية.كما ادلى الناشط الايزيدي ميرزا دناي مدير منظمة الجسر الجوي والفائز بجائزة أورورا ايضا شهادته بالإضافة الى سليمان اجرمان رئيس المركز الثقافي الإيزيدي …

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