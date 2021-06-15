إريكسن يبعث رسالة لمحبيه من داخل المستشفى

2021/06/15 | 17:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طمأن كريستيان إريكسن، لاعب وسط إنتر ميلان ومنتخب الدنمارك، اليوم الثلاثاء، جماهيره على صحته، من خلاله صورة ورسالة من داخل المستشفى.

وتعرض إريكسن (29 عامًا) لسقوط مروع خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، مساء السبت، وهو ما فسره طبيب المنتخب بتعرضه لسكتة قلبية.

ونشر إريكسن صورة له داخل مستشفى كوبنهاجن، وكتب عليها: “مرحبًا بالجميع، شكرًا جزيلًا على تحياتكم ورسائلكم الرائعة والمذهلة من جميع أنحاء العالم، هذا يعني الكثير لي ولعائلتي”.

وأكد إريكسن: “أنا بخير، لكن في ظل هذه الظروف لا يزال يتعين عليّ إجراء بعض الفحوصات في المستشفى، لكني أشعر أنني بخير، الآن سأشجع الرفاق في المباريات المقبلة”.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الدنمارك مع منتخب بلجيكا، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

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