2021/06/15 | 17:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال الكاظمي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه يجب توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من أنواع الدعم، إلى طبقة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تعمل على توجيه الدعم للفقراء والمستحقين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تعمل على توجيه الدعم للفقراء والمستحقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).