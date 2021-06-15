شكري: أمن مصر والسودان المائي مرتبط بالأمن القومي العربي

2021/06/15 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، إن "الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة "تراوح مكانها" منذ عشر سنوات دون تقدم ملموس.

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