2021/06/15 | 18:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: فتوى الجهاد الكفائي لها أثر كبير بأمن العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:59

واع/

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