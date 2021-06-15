الصدر يعلق بشأن مباراة العراق اليوم ويوجه طلبا

2021/06/15 | 18:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، انه يتمنى للمنتخب العراقي النجاح في مباراته اليوم، مطالبا باصلاح المفصال الرياضية وابعاد الفاسدين عنها.

جاء ذلك في تغريدة للصدر اليوم، (15 حزيران 2021)، وفيما يلي نصها:-

وسيلاقي منتخبنا الوطني نظيره الايراني اليوم في الساعة 7:30 مساء على أرض ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق في البحرين، ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وفاز المنتخب الوطني، الجمعة الماضية، بهدف نظيف على حساب منتخب هونج كونج في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر المنتخب ترتيب المجموعة، برصيد 17 نقطة من 7 مباريات لم يهزم في أي منها (فاز بـ 5 وتعادل في مباراتين)، ويتقدم بفارق نقطتين عن المنتخب الإيراني في المركز الثاني.

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