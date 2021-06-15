الكاظمي يكشف عن

2021/06/15 | 18:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، فتح تحقيق في شكاوى تتعلق بإجراءات وزارة في حكومته و"شبهات باستغلال لأغراض انتخابية.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الاعتيادية للحكومة، 15 حزيران/يونيو، "نرفض رفضًا قاطعًا استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".

وأضاف الكاظمي، وفق بيان من مكتبه الإعلامي، "هناك شكاوى على إجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى".

وتابع بالقول، "لا نقبل بأن تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات"، مؤكدًا اهتمام حكومته "بتوفير السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء".

وأوضح رئيس الحكومة، أنّ "السلة ستضم موادًا أكثر من المواد التي توزع حاليًا، كمًا ونوعًا، لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم"، مشيرًا إلى أهمية "توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من أنواع الدعم، إلى طبقة الفقراء والمستحقين".

كما شدد، أنّ "ما يجري حاليًا من استلام رجال أعمال وموظفين كبار وأسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلاً وفسادًا إداريين"، وأكّد إصدار "توجيهات للوزارات بأن يكونوا قريبين من المواطنين ليقدموا الخدمات لأبناء شعبنا والعمل بكل جدية وبأقصى الطاقات لإعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية والانتخابات".

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