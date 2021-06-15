2021/06/15 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، توجيها بشأن إجراءات منح القروض للمواطنين.وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “محافظ البنك المركزي العراقي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركزي العراقي يصدر توجيها بشأن قروض المواطنين المركز الخبري الوطني.

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