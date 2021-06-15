توجيه عاجل من محافظ البنك المركزي بخصوص قروض المواطنين

2021/06/15 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية القروض الممنوحة للمواطنين من مبادرة البنك وضرورة تسهيل وتسريع إجراءات منحها لتغطية اكبر عدد ممكن من المستفيدين من المواطنين

يتبع ..

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