الإعلام الأمني: تدمير وكر كبير للإرهابيين بضربتين جويتين في وادي الثرثار

2021/06/15 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن لخلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تدمير وكر كبير للإرهابيين بضربتين جويتين في وادي الثرثار، مشيرا الى ان العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وقال بيان للخلية ، ان "قواتنا الامنية تواصل بإسناد جوي عملية اسود الجزيرة الثانية، حيث نفذت طائرات F16 وطائرة سزنة كرفان ضربتين جويتين، أسفرتا عن تدمير وكر كبير للإرهابيين، (عبارة عن نفق يحتوي كميات كبيرة وجديدة من المواد الغذائية)، فضلا عن اغطية وافرشة، بين قرية السكرية وطريق بيجي حديثة في وادي الثرثار".

واضاف، ان "القطعات الامنية في قيادة عمليات صلاح الدين المشتركة قامت في عملية اسود الجزيرة الثانية بواجب تفتيش للمنطقة المحصورة بين طريق بيجي- حديثة جنوبا الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غربي نينوى شمالا، ومن خط صد لواء المشاة 91 بالفرقة 14 شرقا الى الحافة الشرقية والغربية لوادي الثرثار (على مدار يومين) لتعزيز الأمن والاستقرار، والقضاء على العناصر الإرهابية وتطهير الأراضي منها".

واعلن ان عثور القوات الامنية على "خمسة أوكار للإرهابيين أحدها مفخخ وعجلة نوع بيك أب وقاذفة صواريخ مدمرة، مشيرا الى انه "في محور قيادة عمليات الجزيرة تم تدمير وحرق نفق بداخله ملابس لعناصر عصابات داعش الإرهابية، والعثور على ستة أوكار للإرهابيين وثلاثة خزانات وقود وعبوة ناسفة، اذ جرى تدمير الأوكار والمواد المضبوطة بشكل تام".

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