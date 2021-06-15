وزير العدل يبحث مع السفير اللبناني التعاون في المجال العدلي والقضائي

2021/06/15 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد مع السفير اللبناني علي أديب الحبحاب ،سُبل ‏تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العدلي والقضائي وتبادل الخُبرات بين الجانبين.وذكر بيان للسفارة اللبنانية :" ان الجانبين بحثا تفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في المجال العدلي والتي تعود للعام ١٩٢٩ ، وتوقيع مذكرة ‏تفاهم لتعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات الجارية لإنعقاد المؤتمر الخاص لمركز البحوث القانونية في بيروت في الشهر التاسع من العام الحالي"./انتهى8

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