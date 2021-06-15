التجارة تعلن مشروعا لدعم عوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة

2021/06/15 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، مشروعا لدعم عوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.وقال الجبوري، في بيان ، إن "وزارة التجارة استكملت مناقشة آليات دعم عوائل شهداء الجيش والقوات المسلحة والحشد الشعبي، فضلا عن المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في اطار التقديم على شراء السيارات بالتقسيط المريح".واضاف الجبوري، ان "الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة للمعارض العراقية بصدد استكمال مناقشة موضوع تجهيز سيارات الى عوائل شهداء القوات المسلحة والجيش والحشد الشعبي، فضلا عن المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين في العمليات الارهابية لغرض الحصول على سيارات من خلال آلية التقسيط المريح او الحصول على إجازة الاستيراد من الشركة العامة للمعارض العراقية".وتابع، ان "هذه المبادرة تأتي في اطار التكافل الاجتماعي ودعم هذه العوائل التي قدمت تضحيات جساما في خدمة العراق العظيم من خلال تضحيات ابنائها في القوات المسلحة او من المواطنين العراقيين من ذوي الاحتياجات الخاصة"./ انتهى8

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