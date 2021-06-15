شاهد... السفير البريطاني في بغداد يحاول اثارة الفتنة!

2021/06/15 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة لاثارة الفتنة بين الشعبين الجارين والشقيقين، قام السفير البريطاني ببغداد بارتداء قميص المنتخب العراقي لكرة القدم الذي سيخوض مباراة مع نظيره ا...

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